Skalę amerykańskiego ataku widać na zdjęciach satelitarnych 

Poważnych uszkodzeń doznał zakład wzbogacania uranu w Fordo.

W nocy z soboty na niedzielę USA zaatakowały trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu.

Pierwsze zdjęcia satelitarne irańskiego ośrodka wzbogacania uranu pokazują, że część góry chroniącej podziemny zakład wzbogacaniu uranu w Fordo została całkowicie zniszczona przez amerykańskie bomby, "pogromców bunkrów" - poinformował "New York Post", publikując zdjęcia wykonane przez Maxar Technologies.

"Poważne uszkodzenia"

Portal Times of Israel napisał, że "pogromca bunkrów" może przebić się na głębokość ok. 60 metrów pod powierzchnię zanim eksploduje. Na zdjęciach widać między innymi sześć kraterów w pobliżu zakładu wzbogacania uranu. Inne zdjęcia satelitarne o wysokiej rozdzielczości sugerują, że Iran zamknął wejścia do tunelu w Fordo przed atakiem.

Obiekt w Fordo doznał "poważnych uszkodzeń", podobnie jak drugi obiekt w Isfahanie, podczas gdy ośrodek nuklearny w Natanz został zniszczony - poinformowały źródła "Jerusalem Post".

Rzecznik Organizacji Energii Atomowej Iranu Behrouz Kamalvandi zapewnił w komentarzu do amerykańskiego ataku, że "wiedza kraju w dziedzinie energetyki nuklearnej nie może zostać zniszczona". "Oczywiście ponieśliśmy szkody, ale to nie pierwszy raz, kiedy przemysł doznał zniszczeń" - dodał.

Zdjęcia satelitarne miejsc ataku Źródło: MAXAR TECHNOLOGIES

Amerykański atak

W nocy z soboty na niedzielę USA zaatakowały trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu w Fordo, Natanz i Isfahanie. Stany Zjednoczone przyłączyły się tym samym do prowadzonej od 13 czerwca izraelskiej ofensywy przeciwko Iranowi, której deklarowanym celem jest zniszczenie programu atomowego tego państwa.

Minister obrony USA Pete Hegseth ogłosił następnie, że "irański program nuklearny został zniszczony".

Hegseth: zniszczyliśmy program nuklearny Iranu Źródło: TVN24, Reuters

