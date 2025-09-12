Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ambasador Ukrainy: Rosja pluje nam w twarz, a my udajemy, że pada deszcz

Przedstawiciel Ukrainy
Ambasador Ukrainy przy ONZ w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa
Źródło: TVN24
Wysyłając drony na Ukrainę, a teraz do Polski, nasz sąsiad, Rosja, nie tylko kpi z tej Rady. Pluje nam w twarz, a my grzecznie udajemy, że pada deszcz - powiedział ambasador Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, zwołanej na wniosek Polski po przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał zmasowany atak Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko zestrzeliło obiekty, które mogły stanowić zagrożenie. Po tych wydarzeniach na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polskie stanowisko przedstawiał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. 

W TVN24 i TVN24+ TRWA WYDANIE SPECJALNE.

Stanowisko wygłosił także ambasador Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk. - Rosja świadomie podjęła decyzję o celowej eskalacji tej wojny. A jeśli ta eskalacja nie spotka się ze zdecydowaną reakcją, Rosja nie poprzestanie na Polsce. Jutro drony, a nawet rakiety mogą spaść na Berlin, Paryż czy Londyn, a pojutrze, kto wie, może nawet przypadkowo przekroczyć Atlantyk - ostrzegał przedstawiciel Kijowa. Wezwał Radę do przyjęcia sankcji przeciwko Rosji i zarzucił ONZ "impotencję i bierność".

Andrij Melnyk
Andrij Melnyk

Melnyk: Rosja pluje nam w twarz

Ambasador Ukrainy przekonywał, że "uroczystym obowiązkiem Rady" jest zapobieżenie scenariuszowi eskalacji konfliktu "zanim będzie za późno i powstrzymanie tego szaleństwa, zanim pochłonie nas wszystkich". 

- Wysyłając drony na Ukrainę, a teraz do Polski, nasz sąsiad, Rosja, nie tylko kpi z tej Rady. Pluje nam w twarz, a my grzecznie udajemy, że pada deszcz - powiedział. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Posiedzenie ONZ

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Posiedzenie ONZ
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/tr

Źródło: PAP, TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Organizacja Narodów ZjednoczonychUkrainaRosjaWojna w UkrainieDrony
Czytaj także:
imageTitle
Piątek bohaterem w Katarze. Pierwsze gole, od razu hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Poznaniu. Gol z przewrotki i kontra zaskoczyły Lecha
Najnowsze
imageTitle
Koniec polskiej dominacji w mistrzostwach świata juniorów
Najnowsze
imageTitle
Były mistrz świata przypomniał sobie o wygrywaniu
EUROSPORT
Marcin Bosacki
"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
Świat
shutterstock_2506976947
Samolot lecący do Warszawy zderzył się z ptakami
Świat
Posiedzenie ONZ
Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA
Świat
imageTitle
Wielki mecz Turków. Będzie hit w finale EuroBasketu
EUROSPORT
praca pracownik fabryka shutterstock_732352393
Zmiany w naliczaniu stażu pracy
BIZNES
imageTitle
Trudna sytuacja Polaków w Pucharze Davisa
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Pół miliarda złotych do wygrania. Potężna kumulacja
BIZNES
Posiedzenie ONZ
"Pierwszy raz" powtórzone trzykrotnie. W ONZ o wtargnięciu dronów
Świat
Giorgio Armani
Giorgio Armani z zaskakującym testamentem
BIZNES
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
METEO
wojtek chory na parkinsona - repo w GO
Materiały TVN i TVN24 z nagrodami na Festiwalu Wrażliwym
Kultura i styl
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
METEO
imageTitle
Cudowny wieczór polskiego boksu. Trzy Biało-Czerwone powalczą o złoto MŚ
EUROSPORT
Marcin Bosacki - konferencja
Kilkadziesiąt państw "wyraża głębokie zaniepokojenie". W ONZ o prowokacji Rosji
Polska
Wypadek w Skibnie
19-letni kierowca dwa razy cudem uszedł z życiem
Jan Błaszkowski
imageTitle
Kuriozalna pomyłka bramkarza i chmura dymu w Gdańsku
EUROSPORT
imageTitle
Udana pogoń Polaka. Pierwszy rywal w English Open pokonany
EUROSPORT
Ukraińska granica
Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników
Polska
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
METEO
prad cena shutterstock_2104862663
Posłowie za zamrożeniem prądu do końca 2025 roku
BIZNES
Daniel Fried
"To próba, czy NATO jest gotowe"
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
METEO
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Polska
Wrocławskie juwenalia
Budżet studenta. Ile wydaje miesięcznie
BIZNES
Chcą odwołać wójta Grzegorza Jakucia
Zebrali podpisy, będzie referendum w sprawie odwołania wójta. Przez podwyżki za wodę
Białystok
Wołodymyr Zełenski i Keith Kellogg
Zełenski oferuje mieszkanie wysłannikowi Trumpa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica