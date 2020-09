"Spiegel": ślady nowiczoka na butelce, którą miał w samolocie Nawalny

Ślady nowiczoka zostały znalezione nie tylko w próbkach krwi, moczu i na skórze Aleksieja Nawalnego. Były także na butelce, którą opozycjonista miał ze sobą w podróży samolotem - podał niemiecki prestiżowy tygodnik "Der Spiegel". Jak dodał, krewni rosyjskiego opozycjonisty zachowali ją po tym, kiedy stracił on przytomność w samolocie i przekazali pojemnik berlińskim lekarzom.

"Merkel w pułapce Rosji" - tak zatytułował swoją publikację tygodnik "Der Spiegel". Ocenił, że "potwierdzenie użycia broni chemicznej przeciwko rosyjskiemu opozycjoniście miało efekt bomby politycznej". Przypomniał, że szef laboratorium Bundeswehry, badającego pobrane od Aleksieja Nawalnego próbki, zajmował się także badaniami dotyczącymi użycia broni chemicznej w Syrii. Tygodnik zauważył, że w związku z otruciem " politycy różnych partii w Niemczech wzywają do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2 ".

Przylot Aleksieja Nawalnego do Berlina

Przylot Aleksieja Nawalnego do Berlina ReutersTV

"Zaproszenie na kawę"

"Kiedy w środę kanclerz Angela Merkel zaprosiła sześciu ministrów do swojej kancelarii, zostało to oficjalnie przedstawione jako zaproszenie na kawę. Formalne zwołanie gabinetu bezpieczeństwa (organu rządu, zwoływanego w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego - red.) przyciągnęłoby zbyt wiele uwagi. Chodziło o losy Aleksieja Nawalnego, hospitalizowanego w berlińskiej klinice Charite" - napisał "Der Spiegel".

Aleksiej Nawalny, znany rosyjski bloger, krytyk Kremla i orędownik walki z korupcją w szeregach władz, został przetransportowany 22 sierpnia do Berlina z Omska. Do szpitala w tym syberyjskim mieście trafił dwa dni wcześniej, po awaryjnym lądowaniu właśnie w Omsku - gdy opozycjonista poczuł się źle podczas rejsu samolotu, którym leciał z Tomska do Moskwy. Współpracownicy Nawalnego już wówczas twierdzili, że został otruty. Nie wykluczali, że trucizna była w herbacie, którą wypił w kawiarni na lotnisku.