Afera w Białym Domu. Hillary Clinton komentuje ją jednym zdaniem

Członkowie administracji Donalda Trumpa w 2016 roku krytykowali Hillary Clinton za używanie prywatnej skrzynki e-mailowej do celów służbowych. Obecny szef Pentagonu chciał wtedy, by postawiono jej zarzuty karne. Teraz okazuje się, że sam pisał o planach ataków wojskowych w komunikatorze internetowym, nie wiedząc nawet, że na czacie widzi wszystko postronna osoba - dziennikarz. Była sekretarz stanu odniosła się do afery we wpisie na platformie X.