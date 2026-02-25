Król Norwegii trafił do szpitala. W czasie wakacji

Król Norwegii Harald V na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Harald V, który przed kilkoma dniami skończył 89 lat, trafił do szpitala z powodu infekcji i odwodnienia. Jego stan jest dobry - przekazano w krótkim komunikacie prasowym. Jak dodano, na hiszpańską wyspę uda się osobisty lekarz króla.

Monarcha przebywa w Szpitalu Uniwersyteckim Hospiten Sur - poinformował norweska stacja TV2. Nowe informacje spodziewane są po tym, jak osobisty lekarz króla oceni sytuację w środę - dodano.

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą Źródło: Reuters

- Życzę naszemu królowi szybkiego powrotu do zdrowia - powiedział telewizji NRK premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, cytowany przez agencję Reutera.

Kolejna wizyta norweskiego monarchy w szpitalu

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą. Norweską koronę nosi od 1991 roku. W ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do szpitala z powodu infekcji górnych dróg oddechowych.

Na początku marca 2024 roku monarcha był hospitalizowany w Malezji, gdzie w szpitalu wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. W 2022 roku trafił do szpitala Rikshospitalet w związku z infekcją.

Kilka lat wcześniej, w 2020 roku w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, Harald przeszedł operację wymiany zastawki serca, którą wszczepiono mu w 2005 roku.

