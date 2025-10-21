Zjechał z drogi i uderzył w przepust, nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie mieleckim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 18. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 57-letni kierowca dostawczego fiata, z nieustalonych jeszcze przyczyn, zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust.

Miejsce wypadku Źródło: KPP Mielec

- Pomimo podjęcia przez służby medyczne czynności reanimacyjnych, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała podkomisarz Bernadetta Krawczyk z policji w Mielcu.

Policjanci z mieleckiej komendy, pod nadzorem prokuratora, na miejscu przeprowadzili niezbędne czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn tego zdarzenia.