Kierujący autem potrącił rowerzystę, cyklista nie przeżył

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 6:10 na 40. kilometrze drogi krajowej numer 77.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę przeprowadzającego rower. Życia 52-latka nie udało się uratować. Kierujący oplem był trzeźwy - przekazała stalowowolska policja.
- Droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet trzy godziny - informuje GDDKiA.
Pojazdy kierowane są na objazdy. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora i biegły z zakresu ruchu drogowego.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Stalowa Wola