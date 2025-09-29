Kierujący autem potrącił rowerzystę, cyklista nie przeżył

Do zdarzenia doszło w powiecie stalowowolskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 6:10 na 40. kilometrze drogi krajowej numer 77.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę przeprowadzającego rower. Życia 52-latka nie udało się uratować. Kierujący oplem był trzeźwy - przekazała stalowowolska policja.

W wypadku zginął rowerzysta Źródło: KPP Stalowa Wola

- Droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet trzy godziny - informuje GDDKiA.

Pojazdy kierowane są na objazdy. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora i biegły z zakresu ruchu drogowego.