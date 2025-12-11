Została potrącona, gdy przechodziła przez jezdnię. Zmarła w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie sanockim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w czwartek (11 grudnia) przed godziną 7 w Niebieszczanach w powiecie sanockim.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia kierująca pojazdem marki Skoda, jadąc w kierunku Sanoka, potrąciła kobietę - przekazała aspirant sztabowa Anna Oleniacz, oficer prasowa policji w Sanoku.

Do wypadku doszło w Niebieszczanach Źródło: KPP w Sanoku

76-letnia mieszkanka powiatu sanockiego trafiła do szpitala. - Niestety, jej życia nie udało się uratować - poinformowała policjantka.

Piesza - jak przekazała nam asp. szt. Anna Oleniacz, przechodziła przez jezdnię "w rejonie przejścia dla pieszych".

Kierująca autem 52-latka była trzeźwa.

Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.