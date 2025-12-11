Została potrącona, gdy przechodziła przez jezdnię. Zmarła w szpitalu

Do wypadku doszło w czwartek (11 grudnia) przed godziną 7 w Niebieszczanach w powiecie sanockim.
- Z ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia kierująca pojazdem marki Skoda, jadąc w kierunku Sanoka, potrąciła kobietę - przekazała aspirant sztabowa Anna Oleniacz, oficer prasowa policji w Sanoku.
76-letnia mieszkanka powiatu sanockiego trafiła do szpitala. - Niestety, jej życia nie udało się uratować - poinformowała policjantka.
Piesza - jak przekazała nam asp. szt. Anna Oleniacz, przechodziła przez jezdnię "w rejonie przejścia dla pieszych".
Kierująca autem 52-latka była trzeźwa.
Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drodze.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sanoku