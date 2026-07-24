Rzeszów Ma dwa zakazy, a mimo to jechał autem. Na pasach potrącił pieszego

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w Rzeszowie na ulicy Wyspiańskiego. Kierujący Audi, skręcając w prawo, mając "zieloną strzałkę", na przejściu dla pieszych potrącił 89-letniego mężczyznę.

"Udzielił pomocy pieszemu, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. 89-latek trafił do szpitala" - przekazała policja.

Odjechał z miejsca zdarzenia

Jakiś czas później na komisariat zgłosił się młody mężczyzna. W rozmowie z dyżurnym oświadczył, że to on potrącił starszego mężczyznę. Wyjaśnił, że odjechał z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy, ponieważ - jak twierdził - udał się do domu po dokumenty.

W trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku policjanci ustalili, że 21-letni mieszkaniec Rzeszowa, mimo młodego wieku, ma już dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakazy wydały sądy w Rzeszowie i Przeworsku.

Dodatkowo w policyjnych systemach figurowała informacja o wydanej wobec niego decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

W związku z popełnionymi przestępstwami mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Trafił do aresztu

Funkcjonariusze z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zgromadzony materiał dowodowy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.