W nocy ktoś rysował po autach. 16 zgłoszeń
Pierwsze zgłoszenie o uszkodzeniu Opla Astry na parkingu przy ul. Siemieńskiego policjanci z komisariatu przy ul. Wołyńskiej otrzymali w drugiej połowie sierpnia. Zgłaszająca poinformowała, że w nocy z 18 na 19 sierpnia nieznany sprawca ostrym narzędziem zarysował lewe przednie i tylne drzwi samochodu. Straty oszacowała na dwa tysiące złotych.
Działał pod osłoną nocy
Niemal w tym samym czasie policjanci otrzymali podobne zgłoszenie dotyczące uszkodzenia Seata. W tej sprawie, podobnie jak w kolejnych, sposób działania sprawcy był niemal identyczny. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że do uszkodzeń dochodziło w różnych odstępach czasu, najczęściej w nocy, między godz. 2 a 4.
Nad ustaleniem sprawcy pracowali policjanci z komisariatu przy ul. Wołyńskiej oraz kryminalni z komendy miejskiej. Funkcjonariusze wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z uszkodzeniami samochodów.
Zatrzymali 46-latka
W środę, w godzinach nocnych, policjanci operacyjni zatrzymali 46-latka w rejonie jego miejsca zamieszkania. Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i twierdził, że nie wie, czego ono dotyczy. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w czwartek 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 pojazdów. Straty zostały łącznie oszacowane na 58,5 tys. zł.
Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony. Policjanci sprawdzają jednak, czy może mieć związek także z kolejnymi przypadkami uszkodzenia samochodów. Do komisariatu zgłaszają się bowiem następne osoby, których pojazdy zostały zniszczone.
O dalszym losie 46-latka zdecyduje sąd.