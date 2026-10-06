Rzeszów W nocy ktoś rysował po autach. 16 zgłoszeń

Porysowane samochody i blisko 60 tys. zł strat. 46-latek z zarzutami Źródło wideo: KMP Rzeszów Źródło zdj. gł.: KMP Rzeszów

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pierwsze zgłoszenie o uszkodzeniu Opla Astry na parkingu przy ul. Siemieńskiego policjanci z komisariatu przy ul. Wołyńskiej otrzymali w drugiej połowie sierpnia. Zgłaszająca poinformowała, że w nocy z 18 na 19 sierpnia nieznany sprawca ostrym narzędziem zarysował lewe przednie i tylne drzwi samochodu. Straty oszacowała na dwa tysiące złotych.

Działał pod osłoną nocy

Niemal w tym samym czasie policjanci otrzymali podobne zgłoszenie dotyczące uszkodzenia Seata. W tej sprawie, podobnie jak w kolejnych, sposób działania sprawcy był niemal identyczny. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że do uszkodzeń dochodziło w różnych odstępach czasu, najczęściej w nocy, między godz. 2 a 4.

Wstępne straty oszacowano na blisko 60 tys. zł Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Nad ustaleniem sprawcy pracowali policjanci z komisariatu przy ul. Wołyńskiej oraz kryminalni z komendy miejskiej. Funkcjonariusze wytypowali mężczyznę, który mógł mieć związek z uszkodzeniami samochodów.

Zatrzymali 46-latka

W środę, w godzinach nocnych, policjanci operacyjni zatrzymali 46-latka w rejonie jego miejsca zamieszkania. Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i twierdził, że nie wie, czego ono dotyczy. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w czwartek 46-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących umyślnego uszkodzenia 16 pojazdów. Straty zostały łącznie oszacowane na 58,5 tys. zł.

Jak ustaliła policja, mężczyzna uszkodził co najmniej 16 aut Źródło zdjęcia: KMP Rzeszów

Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony. Policjanci sprawdzają jednak, czy może mieć związek także z kolejnymi przypadkami uszkodzenia samochodów. Do komisariatu zgłaszają się bowiem następne osoby, których pojazdy zostały zniszczone.

O dalszym losie 46-latka zdecyduje sąd.