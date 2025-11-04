Logo strona główna
Rzeszów

Potrącił 12-latka na pasach i odjechał. Policja pokazuje nagranie i prosi o pomoc

Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu kierowcy
Policjanci szukają kierowcy, który potrącił 12-latka na przejściu dla pieszych przy ulicy Ofiar Katynia w Rzeszowie. Po krótkiej rozmowie z dzieckiem mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jego namierzeniu.

Do potrącenia 12-letniego chłopca na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło 1 września około godziny 8.55. na ulicy Ofiar Katynia w Rzeszowie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym - prawdopodobnie oplem insignią - potrącił przechodzącego przez pasy chłopca. - Kierujący, po rozpytaniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, nie upewniwszy się, co do jego stanu zdrowia. Na szczęście w tym zdarzeniu 12-latek nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń - przekazała policja w Rzeszowie. Do komunikatu dołączono nagranie z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia.

- W takiej sytuacji kierowca powinien bezwzględnie wezwać na miejsce służby - policję i karetkę pogotowia. Nawet, kiedy osoba poszkodowana nie zgłasza żadnych dolegliwości. Taka osoba po zdarzeniu może być w szoku, nie odczuwać bólu, a nawet nie pamiętać przebiegu wypadku - powiedziała nam podkomisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Jak dodała, mówi o tym artykuł 162 par. 1 Kodeksu karnego.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
art. 162 par. 1 Kodeksu karnego
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Potrącił 12-latka na pasach i odjechał
Źródło: KMP w Rzeszowie

Apel policji

Policja apeluje do świadków wypadku oraz wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy, by skontaktowały z rzeszowską komendą. O kontakt prosi też osoby, które były świadkami zdarzenia.

Informacje można przekazywać: - telefonicznie, pod numerami 47 821 35 10 (całodobowo) lub 47 821 34 74 (referent postępowania), - mailowo: rwpkmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl, - osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ul. Wołyńskiej 1, - bądź w każdej innej jednostce policji.

Jak podkreślono, policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Rzeszowie

RzeszówPodkarpacieWypadekPolicjaDrogi w Polsce
