Jak informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prokurator Marta Pętkowska, do zgwałcenia chłopca miało dojść 2 listopada.

- Do ujawnienia przestępstwa doszło w szkole, do której uczęszcza pokrzywdzony – przekazała prokurator. Dopytywana dodała, że chłopiec powiedział o tym nauczycielce.

Podejrzewają 33-letniego partnera chłopca

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przemyślu.

- Czynności śledcze doprowadziły do zabezpieczenia dowodów pozwalających na ustalenie sprawcy zgwałcenia, którym okazał się 33-letni partner matki małoletniego chłopca - podała prokurator Pętkowska.

Złożył wyjaśnienia rozbieżne z ustaleniami śledczych

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia rozbieżne z ustaleniami śledztwa. - W sprawie przesłuchano wielu świadków i zabezpieczono dowody, które podlegać będą dalszym badaniom – poinformowała prok. Pętkowska.

Dodała, że ze względu na dobro pokrzywdzonego i z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela szczegółowych informacji w tej sprawie.

Grozi mu nawet dożywocie

Decyzją Sądu Rejonowego w Przemyślu podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za zarzucaną mu zbrodnię zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15. roku życia Kodeks karny przewiduje karę nie krótszą niż pięć lat albo dożywocie.

