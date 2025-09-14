Wysłał kilkaset smsów, dzwonił, w końcu strzelił

Do zdarzenia doszło w Przemyślu na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ustaliła, że oskarżony dwukrotnie strzelił w stronę swojej znajomej Doroty W. powodując u niej obrażenia głowy i ramienia, które realnie zagrażały jej życiu. "Do zgonu nie doszło między innymi z powodu chybienia części strzałów, zacięcia się broni oraz interwencji osób trzecich, które obezwładniły napastnika" - przekazała w komunikacie Maria Pętkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Szereg zarzutów

Jak podała prokurator, Jan R. odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, nielegalne posiadanie pistoletu marki Stalker kaliber 22 i 45 sztuk amunicji oraz kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonej i osób, które udzieliły jej pomocy, w tym byłej prokurator przemyskiej prokuratury rejonowej oraz jej syna.

Śledztwo wykazało również, że w okresie od września do grudnia 2024 roku Jan R. "uporczywie nękał" Dorotę W., wysyłając jej 466 wiadomości SMS i dzwoniąc do niej, czym naruszał jej prywatność i wzbudzał poczucie zagrożenia.

Za zarzucane czyny 74-latkowi grozi kara od ośmiu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Powodem zazdrość

Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. Jan R. podszedł do siedzącej w samochodzie kobiety strzelił do niej z przerobionej broni gazowej. Ranna z raną postrzałową głowy oraz prawego ramienia trafiła do szpitala. Powodem jego zachowania - jak tłumaczył później śledczym, była zazdrość.