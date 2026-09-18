Rzeszów Prokuratura chciała postawić zarzuty posłowi PiS. Sejm zdecydował w sprawie jego immunitetu

Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wniosek o uchylenie Chrzanowi immunitetu złożony przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu został skierowany do Sejmu w lipcu. Na początku września sprawę rozpatrzyła sejmowa komisja regulaminowa, rekomendując odrzucenie wniosku.

Zdaniem prokuratury, zachodzi uzasadnione podejrzenie niedopełnienia przez Chrzana obowiązków przy budowie strzelnicy w Maleniskach w czasie, gdy pełnił on w funkcję starosty jarosławskiego.

Prokuratura: nie dopełnił ciążących na nim obowiązków

Prokurator okręgowy w Przemyślu Michał Kalita mówił na posiedzeniu komisji regulaminowej, że zdaniem prokuratury Chrzan w okresie od listopada 2017 r. do maja 2018 r. w Jarosławiu i Maleniskach (woj. podkarpackie), "działając umyślnie, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, pełniąc funkcję starosty jarosławskiego, odpowiedzialnego za prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie dotacji celowej (...) nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że zaniechał zrealizowania obowiązku przeprowadzenia prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przez osoby uprawnione, jak też nie zapewnił właściwego nadzoru nad inwestycją".

Prokurator dowodził, że Chrzan zaakceptował wybór wykonawcy budowy strzelnicy, mimo braku odpowiednich kwalifikacji organizacji; ponadto nie uzyskał pozwolenia na budowę, dopuścił do odbioru inwestycji przez osoby nieuprawnione i do użytkowania strzelnicy bez wymaganych zawiadomień i decyzji. Skutkowało to - zdaniem prokuratury - szkodą w mieniu Skarbu Państwa oraz wadliwym stanem technicznym obiektu.

Prokuratura zamierzała też postawić posłowi PiS zarzut niedopełnienia obowiązków przy kontroli i rozliczeniu niewykonanego elementu inwestycji.

Tadeusz Chrzan Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu

Poseł Marcin Warchoł (PiS), wskazany jako obrońca Chrzana, argumentował, że decyzje ws. inwestycji były podejmowane kolegialnie przez pięcioosobowy zarząd powiatu, którego Chrzan był przewodniczącym, a nie przez samego Chrzana. Podnosił też, że w przypadku tej konkretnej inwestycji pozwolenie na budowę nie było wymagane. Kwestionował też sposób ustalenia przez prokuraturę szkody w mieniu Skarbu Państwa.

W związku z wątpliwościami komisja regulaminowa opowiedziała się za odrzuceniem wniosku prokuratury. Sejm zagłosował w piątek zgodnie z rekomendacją komisji.