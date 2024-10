Policja zatrzymała 27-letniego mieszkańca powiatu niżańskiego (Podkarpackie), który był od trzech lat poszukiwany za rozbój z użyciem noża. Mężczyzna często zmieniał miejsca pobytu. Ukrywał się najpierw w Holandii, a potem we Francji. Wpadł w Paryżu. Czeka go więzienie również za inne przestępstwa, za które wcześniej skazał go sąd. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Ofiara miała rany cięte dłoni

Namierzyli go w jednej z dzielnic Paryża

Dzięki współpracy z francuskimi organami ścigania, udało się go namierzyć w jednej z paryskich dzielnic. Został już przetransportowany do Polski. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Czeka go też więzienie za inne przestępstwa, w tym pobicie, kradzież z włamaniem i uszkodzenie mienia, za które wcześniej skazał go sąd.