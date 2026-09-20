Groził premierowi w sieci. 56-latek zatrzymany
Podkarpaccy policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który w piątek miał zamieścić w mediach społecznościowych nagranie zawierające groźby wobec premiera RP. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany w krótkim czasie po publikacji.
"Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności" - poinformowała podkarpacka policja.
Policjanci przypominają, że w sieci nikt nie jest bezkarny. "Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji. Policjanci reagują na takie przypadki i podejmują zdecydowane działania zmierzające do ustalenia autorów tego typu materiałów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podkreślają.
Źródło: tvn24.pl