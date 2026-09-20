Rzeszów Groził premierowi w sieci. 56-latek zatrzymany Oprac. Svitlana Kucherenko |

Donald Tusk. Przemówienie podczas Święta Policji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Podkarpaccy policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który w piątek miał zamieścić w mediach społecznościowych nagranie zawierające groźby wobec premiera RP. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany w krótkim czasie po publikacji.

"Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności" - poinformowała podkarpacka policja.

Sprawne i szybkie działania podkarpackich policjantów pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który wczoraj w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec Premiera RP.



Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności.… pic.twitter.com/PoMtbA5JfT — Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) September 19, 2026 Rozwiń

Policjanci przypominają, że w sieci nikt nie jest bezkarny. "Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji. Policjanci reagują na takie przypadki i podejmują zdecydowane działania zmierzające do ustalenia autorów tego typu materiałów oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podkreślają.