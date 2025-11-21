Kluczowe fakty:

Historia zaginięcia 37-letniego Roberta Wieczorka pełna jest zwrotów akcji. 31 maja 2000 roku mężczyzna pożegnał się z rodziną i wyszedł z domu w Warszawie. Ślad po nim zaginął.

Najpierw udało się nam ustalić, że to jego zwłoki znaleziono w namiocie pod Matragoną, później odnaleźć jego szczątki, a w końcu - po blisko roku - przekazać je rodzinie.

Bliscy Roberta Wieczorka walczyli o to blisko rok. Odbijali się od kolejnych drzwi: urzędu, policji, prokuratury. - Nikt nie chciał nam pomóc, a chodziło tylko o to, aby sprostować jeden dokument - mówi Magda, córka zmarłego mężczyzny.