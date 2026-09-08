W ogródku zakopała płody. Jest decyzja o areszcie
Decyzję o przedłużeniu aresztu Sąd Rejonowy w Rzeszowie podjął 8 września. W całości uwzględnił wniosek Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Tymczasowe aresztowanie Magdaleny H. zostało przedłużone do 9 grudnia 2026 roku.
Jak przekazała prokuratura, za dalszym stosowaniem izolacyjnego środka zapobiegawczego przemawia potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, ryzyko destabilizacji materiału dowodowego oraz grożąca podejrzanej surowa kara.
Śledczy zarzucają Magdalenie H. między innymi zbezczeszczenie zwłok ludzkich, nieodpowiednie postępowanie z odpadami oraz porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.
Za zarzucane przestępstwa kobiecie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo trwa
Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Jak przekazał Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, prokuratorzy i funkcjonariusze przesłuchują kolejnych świadków. Zabezpieczono także obszerną dokumentację medyczną z placówek z całego kraju, z którymi współpracowała podejrzana.
Kluczowym elementem postępowania są obecnie specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich oraz ich fragmentów. Prowadzą je powołani przez prokuraturę biegli z zakresu medycyny sądowej.
Z uwagi na skomplikowany charakter badań i konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz biegli przewidują, że kompleksowa pisemna opinia medyczno-sądowa będzie gotowa pod koniec grudnia.
Prokuratura zapowiada, że o kolejnych ustaleniach śledztwa będzie informować w zakresie, na jaki pozwoli dobro postępowania.
Szczątki płodów w ogródku
Makabrycznego odkrycia dokonano 10 czerwca podczas prac ziemnych na terenie posesji. Jeden z robotników natrafił na odpady medyczne i ludzki płód. Na miejsce natychmiast wezwano policję, a czynności śledczych trwały do soboty, 13 czerwca.
Dzień wcześniej (12 lipca) policjanci zatrzymali Magdalenę H. w drodze do pracy. Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia zwłok, niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi oraz porzucenia niebezpiecznych materiałów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Przyznała, że samodzielnie przewiozła i zakopała na swojej posesji ludzkie płody oraz inne odpady medyczne. Grozi jej do 12 lat pozbawienia wolności.
Magdalena H. jest doktorem nauk medycznych i patolożką. Do 2017 roku była też biegłą sądową z zakresu patomorfologii przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Prowadziła także prywatny gabinet w Rzeszowie.