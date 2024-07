29-latek postrzelony podczas rodzinnej imprezy

67-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego został zatrzymany w związku z postrzeleniem mężczyzny. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnej imprezy. Prokuratura podkreśla, że pod uwagę brane są różne wersje zdarzenia.

29-latek został postrzelony w nocy z soboty na niedzielę w Krasiczynie koło Przemyśla. Lokalne portale informują, że ofiara to zięć zatrzymanego w związku z tym zdarzeniem 67-latka.

Postrzelony ma 29 lat

Prokuratorka przekazała jedynie, że postrzelony mężczyzna to 29-letni mieszkaniec Rzeszowa. Przebywa on w szpitalu. Z kolei zatrzymany mężczyzna, to 67-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego. - Osoba zatrzymana i osoba pokrzywdzona pozostają w relacjach rodzinnych - dodała Taciuch-Kurasiewicz.