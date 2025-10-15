"Jego odejście to wielka strata". W wypadku na pasach zginął nauczyciel

Kołaczyce woj. podkarpackie Źródło: Google Maps

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek (13 października) po godzinie 6 rano w Kołaczycach.

- Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący ciężarową scanią potrącił mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, 55-latek poniósł śmierć na miejscu - przekazała jasielska policja.

Na miejscu wypadku, policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonali oględziny i zabezpieczyli i ślady, których analiza pozwoli w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Toczy się z art. 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

"W toku przedmiotowego postępowania ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Ciało pokrzywdzonego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które wykonane zostaną w dniu 15 października w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie" - przekazała w komunikacie Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Żegnają nauczyciela

Mężczyzna, który zginął w wypadku to nauczyciel II LO w Jaśle. Pracownicy i uczniowie pożegnali pedagoga we wpisie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

"Zapamiętamy go jako osobę zaangażowaną w życie szkoły, oddaną swojej pracy. Jego odejście to wielka strata. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi pana Jacka składając szczere wyrazy współczucia i wsparcia" - czytamy we wpisie.