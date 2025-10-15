Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

"Jego odejście to wielka strata". W wypadku na pasach zginął nauczyciel

Miejsce wypadku
Kołaczyce woj. podkarpackie
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek w Kołaczycach na Podkarpaciu. Nie udało się uratować życia 55-letniego mężczyzny, w którego na pasach wjechała ciężarówka. Zmarły to nauczyciel z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek (13 października) po godzinie 6 rano w Kołaczycach.

- Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący ciężarową scanią potrącił mężczyznę, który przechodził przez przejście dla pieszych. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, 55-latek poniósł śmierć na miejscu - przekazała jasielska policja.

Na miejscu wypadku, policjanci pod nadzorem prokuratora, wykonali oględziny i zabezpieczyli i ślady, których analiza pozwoli w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle.  Toczy się z art. 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

"W toku przedmiotowego postępowania ustalono, że kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Ciało pokrzywdzonego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które wykonane zostaną w dniu 15 października w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie" - przekazała w komunikacie Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Miejsce wypadku
Miejsce wypadku
Źródło: KPP w Jaśle

Żegnają nauczyciela

Mężczyzna, który zginął w wypadku to nauczyciel II LO w Jaśle. Pracownicy i uczniowie pożegnali pedagoga we wpisie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

"Zapamiętamy go jako osobę zaangażowaną w życie szkoły, oddaną swojej pracy. Jego odejście to wielka strata. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi pana Jacka składając szczere wyrazy współczucia i wsparcia" - czytamy we wpisie.

Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24
Dowiedz się więcej:

Co wydarzyło się w Barcicach. Wydanie specjalne w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Jaśle

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiPolicjaProkuraturaPodkarpacie
Czytaj także:
imageTitle
Toksyczne miejsce dla piłkarza homoseksualisty. "Chcą mnie skrzywdzić"
EUROSPORT
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje zniszczyły europejski model
BIZNES
Szymon Hołownia na konferencji Polski 2050 w Sejmie
Hołownia: nie będziemy ściemniać, że wszystko się udało
Polska
Pustostan przy Zgierskiej 43 w Łodzi
Zawiązana torba, w środku żywy noworodek. Matka stanie przed sądem
Łódź
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
BIZNES
imageTitle
Dobre wieści dla Polski przed barażami do mundialu
EUROSPORT
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
13-latka zaatakowana w drodze do szkoły. Ruszył proces 20-latka
Kraków
Straż KPN interweniuje z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie turystów
Przywiózł butlę gazową, rozłożył stolik i planował biwakować w chronionej puszczy
WARSZAWA
Uratowany mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy
Wynieśli mężczyznę z płonącego domu
Rzeszów
Lekarka została przyłapana na pracy bez uzprawnień (zdjęcie ilustracyjne)
Pracownik szpitala oskarżony o czyny wobec pięciu kobiet
Wrocław
imageTitle
Kolejny świetny występ polskiego kolarza w Chinach
EUROSPORT
imageTitle
Trener znokautowany podczas kluczowego meczu eliminacji
EUROSPORT
Krzysztof Śmiszek
Krzystof Śmiszek o swojej chorobie: będę żył, tak łatwo się mnie nie pozbędziecie
Polska
Zełenski w Białym Domu
Trzech znanych Ukraińców pozbawionych obywatelstwa
Świat
Popiół wulkaniczny na dachach domów po wybuchu wulkanu w Indonezji
Dachy przykryte "deszczem piasku"
METEO
Oddział ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Nie udało się uratować mężczyzny, którego zaatakowały psy
Lubuskie
Marihuana
Trzy siostry zatrzymane za handel narkotykami. Usłyszały 24 zarzuty
Rzeszów
Plac na Groblach w Krakowie
Brutalne pobicie pod Wawelem, Marcin zmarł w szpitalu. Jest akt oskarżenia
Kraków
Troje podejrzanych o wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości
Trzy osoby z zarzutami wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości
Trójmiasto
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Woda w 11 miejscowościach na Mazowszu nie nadaje się do picia
WARSZAWA
Blackout w części Kijowa (14.10.2025 r.)
Fala blackoutów w Ukrainie
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
BIZNES
15 0940 morderstwo-0006
Ciała trzech osób w domu. 25-latek w rękach policji
Kraków
imageTitle
Zmierzała po tytuł, gdy nagle zaczęła się zataczać
EUROSPORT
Warszawa, 24.10.2023. Przewodniczący PO Donald Tusk (2L), liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (2P) i Władysław Kosiniak-Kamysz (P) oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (L)
Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24
Polska
Pożar magazynu chemicznego i fabryki odzieży w Bangladeszu
Pożar w fabryce odzieży i magazynie chemicznym. Są ofiary śmiertelne
Świat
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
BIZNES
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska
Prezydent USA Donald Trump
Trump: gospodarka Rosji nagle się załamie
Świat
Mężczyzna oblał swoją partnerkę benzyną
Podczas gry w karty wpadł w szał, partnerkę oblał benzyną
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica