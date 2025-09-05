Dwoje zabitych i troje rannych. Zderzenie na drodze ekspresowej

Jeżowe w województwie podkarpackim Źródło: Google Earth

Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem. Kilka minut przed godziną 15 na jezdni w stronę Rzeszowa zderzyły się dwa samochody osobowe.

Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne

- W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Są jeszcze trzy inne poszkodowane osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a druga karetką. Trzecia osoba przechodzi badania na miejscu - powiedział tvn24.pl starszy brygadier Ireneusz Szewczyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

Jak dodał, część poszkodowanych była zakleszczona w pojeździe, więc strażacy musieli wydobyć ich na zewnątrz.

Jezdnia w kierunku Rzeszowa w miejscu tragedii jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy.