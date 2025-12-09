Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 grudnia) w bloku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego w Jaśle.

Jak przekazał nam młodszy brygadier Ireneusz Michalik, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, około godziny 20.30 do strażaków wpłynęła informacja od mieszkańca, że w jednym z mieszkań w bloku doszło do pęknięcia ściany.

Pęknięciu uległa ściana w jednym z mieszkań na parterze Źródło: jaslo4u.pl

- Podjęto decyzję o ewakuowaniu wszystkich mieszkańców klatki, łącznie z 16 mieszkań ewakuowano ponad 30 osób - przekazał nam strażak.

Jak doszło do pęknięcia, tego na razie nie wiadomo. Strażak opisał, że w budynku nie było remontów, wyburzeń, nie doszło też do wybuchu gazu.

- Nasze działania zakończyły się około godziny 23.30, kiedy po decyzji nadzoru budowlanego mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań - powiedział Michalik.

Decyzję o wydaniu zgody na powrót lokatorów do mieszkań po wstępnych oględzinach podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani ze swoich mieszkań Źródło: jaslo4u.pl

"Konstrukcja budynku nie została naruszona"

Właścicielem bloku jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle. Jak przekazała nam Katarzyna Szczepańska, inspektor ds. organizacyjno-kadrowych w spółce TBS-ABK, pęknięciu uległa ścianka działowa w mieszkaniu numer 17, które znajduje się na parterze budynku.

"W ramach prowadzonych działań zapewniających przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, zarządzono ewakuacje wszystkich mieszkań znajdujących się w tej klatce schodowej. Łącznie ewakuowano 33 osoby. Służby zabezpieczyły teren umożliwiając prace przedstawicielom Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, których celem było określenie stanu technicznego budynku" - poinformowała w przesłanej nam informacji Szczepańska.

Jak dodała, inspektorzy sprawdzili konstrukcje budynku od garażu podziemnego, klatek schodowych oraz poszczególnych mieszkań. "W wyniku szczegółowych oględzin Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził, iż pęknięciu uległa tylko ściana działowa w mieszkaniu numer 17, zaś co najważniejsze konstrukcja budynku nie została naruszona, w związku z czym budynek nadaje się do bezpiecznego zamieszkania" - przekazała nam przedstawicielka spółki. Obecnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przygotowuje raport i określi zalecenia co do dalszej szczegółowej kontroli stanu technicznego konstrukcji budynku.

Do zdarzenia doszło w jednym z budynków przy ulicy Krasińskiego w Jaśle Źródło: TVN24

Zarząd spółki zleci także wykonanie dodatkowych profesjonalnych ekspertyz, aby ustalić przyczynę pojawienia się pęknięć ścian i "podjąć stosowne działania, aby zabezpieczyć budynek na podobne sytuacje w przyszłości".

Sprawę wyjaśnia też policja w Jaśle. Jak poinformowała nas podkomisarz Barbara Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, czynności są prowadzone pod kątem artykułu 163 paragraf 1 punkt drugi Kodeksu karnego, który dotyczy "sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego".

1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać (...) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Mieszkańcy po decyzji inspektora budowlanego mogli wrócić do swoich mieszkań Źródło: jaslo4u.pl

