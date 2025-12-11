Logo strona główna
Rzeszów

Operator koparki odkrył gigantyczny arsenał z czasów wojny

Zabezpieczone niewybuchy
Do zdarzenia doszło w Jasionce (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Maps
Podczas prac ziemnych w Jasionce (Podkarpackie) operator koparki natrafił na arsenał z czasów II wojny światowej. Z ziemi wydobyto ponad dwa tysiące pocisków artyleryjskich.

Do odkrycia doszło we wtorek, 9 grudnia, po godzinie 11. Zgłoszenie o niewybuchach trafiło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Na miejsce skierowano patrol policji, który potwierdził zgłoszenie i zabezpieczył teren.

Funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego ustalili, że znalezione pociski pochodzą z okresu II wojny światowej. Tego dnia z ziemi wydobyto 750 sztuk amunicji, jednak ze względu na zapadający zmrok i niekorzystne warunki pogodowe prace przerwano. Całą noc teren był pilnowany przez funkcjonariuszy z komisariatu w Trzebownisku.

Zabezpieczone niewybuchy
Zabezpieczone niewybuchy
Źródło: KMP w Rzeszowie

Ponad dwa tysiące pocisków

W środę rano wznowiono działania. Saperzy i policjanci wydobyli kolejne 1314 pocisków. W sumie z ziemi wyciągnięto 2064 pocisków artyleryjskich.

Niebezpieczne znalezisko zostało przekazane saperom z 21. batalionu Wojska Polskiego w Rzeszowie, którzy przewieźli je w miejsce, gdzie pociski zostaną zneutralizowane.

Zabezpieczone niewybuchy
Zabezpieczone niewybuchy
Źródło: KMP w Rzeszowie

Policja apeluje, by w przypadku podobnych odkryć nie dotykać podejrzanych przedmiotów i natychmiast powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Rzeszowie

