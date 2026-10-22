Rzeszów Ukradli energetyki, bo "potrzebowali ich na siłownię" Oprac. Martyna Sokołowska |

Coraz więcej drobnych kradzieży w sklepach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w Jarosławiu. Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jarosławskiej jednostki interweniowali tam w związku z kradzieżą napojów energetycznych. Sprawcami okazali się dwaj 15-latkowie. Jak tłumaczyli policjantom ukradli napoje, ponieważ są one dozwolone dopiero od 18 lat, a były im potrzebne na siłownię.

"Nie okazywali skruchy"

"Podczas interwencji chłopcy nie okazywali skruchy, wręcz przeciwnie, ich zachowanie nie wskazywało na zrozumienie powagi sytuacji" - przekazała jarosławska policja.

Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani pod opiekę rodziców. O dalszych konsekwencjach ich postępowania zdecyduje sąd rodzinny.