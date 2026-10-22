Ukradli energetyki, bo "potrzebowali ich na siłownię"
Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w Jarosławiu. Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jarosławskiej jednostki interweniowali tam w związku z kradzieżą napojów energetycznych. Sprawcami okazali się dwaj 15-latkowie. Jak tłumaczyli policjantom ukradli napoje, ponieważ są one dozwolone dopiero od 18 lat, a były im potrzebne na siłownię.
"Nie okazywali skruchy"
"Podczas interwencji chłopcy nie okazywali skruchy, wręcz przeciwnie, ich zachowanie nie wskazywało na zrozumienie powagi sytuacji" - przekazała jarosławska policja.
Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani pod opiekę rodziców. O dalszych konsekwencjach ich postępowania zdecyduje sąd rodzinny.
Źródło: tvn24.pl