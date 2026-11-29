Rzeszów Ksiądz ranny w ataku wrócił do klasztoru. "Pielęgnuję wdzięczność dla wszystkich" Martyna Sokołowska |

Homilię wygłosił ks. Adrian, który odniósł obrażenia w czwartkowym ataku i po udzieleniu pomocy medycznej opuścił szpital Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

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O swoim powrocie ksiądz Marka Pieńkowski poinformował w mediach społecznościowych na stronie Jarosławskiego Opactwa.

"Wczoraj wróciłem do Jaroslawskiego Opactwa. Pielęgnuję wdzięczność dla wszystkich, którzy przeżywali z nami ten czas od 24 września. Niech Wam Bóg błogosławi" - napisał duchowny.

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Do ataku na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu doszło 24 września. 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M. zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, które okazały się śmiertelne.

Ranił także cztery inne osoby, w tym Krzysztofa G., a także ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza i Ewę S. Pokrzywdzeni doznali ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu. Krzysztof G. zmarł 18 listopada.

Ihor M. został zatrzymany przez policję na zewnątrz, przed budynkiem kościoła.

Biegli rozpoznali u niego ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. 31-latek trafił do aresztu, który - ze względu na stan zdrowia - nadal jest wykonywany w warunkach szpitala psychiatrycznego o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Ihor M. 7 października został przesłuchany i usłyszał wtedy zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech innych osób. Przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania.

Prokuratura rozdzieliła ten zarzut na pięć osobnych zbrodni: zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa czterech osób. Zmiana ma charakter techniczno-prawny.

Ihorowi M. grozi kara łączna dożywotniego pozbawienia wolności.

Czynności z jego udziałem były możliwe po tym, jak prokurator po raz trzeci powołał biegłych psychiatrów do oceny stanu zdrowia podejrzanego. Poprzednie opinie z września i początku października wskazywały na ostre zaburzenia psychotyczne i brak logicznego kontaktu, co uniemożliwiało udział mężczyzny w procedurach.

Opinia ta dotyczyła jedynie możliwości udziału Ihora M. w czynnościach procesowych, a nie jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. O jej zbadanie prokuratura wystąpi do biegłych na późniejszym etapie śledztwa.

Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Polak

W ocenie poczytalności Ihora M. w chwili ataku ma pomóc między innymi dokumentacja medyczna dotycząca jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej, w ramach pomocy prawnej, o te dokumenty oraz o przesłuchanie matki Ihora M. w charakterze świadka.

Śledczy zwrócili się również o informacje o jego karalności w Ukrainie. Według prokuratury Ihor M. nie był karany w Polsce.

Badania krwi na obecność substancji psychoaktywnych oraz na zawartość alkoholu we krwi Ihora M. dały wynik negatywny.