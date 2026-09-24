Rzeszów "Najpierw uderzył księdza w tętnicę szyjną". Dramatyczna relacja świadka Oprac. Rafał Molenda |

To było najspokojniejsze miejsce - mówi kobieta, która była świadkiem zdarzeń Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GAZETA JAROSŁAWSKA

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Dramat w klasztorze - jedna osoba nie żyje.

To miał być zwykły poranek - mówi kobieta, która zmierzała na mszę świętą do opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Znalazła się w miejscu, które chwilę wcześniej stało się areną tragicznych wydarzeń.

- Mężczyzna w wieku około 30 lat uderzył księdza w tętnicę szyjną. Ksiądz upadł. Mężczyzna obok stojący próbował księdza ratować i prosił, żeby dał spokój - mówi kobieta.

Napastnik nie przerwał ataku

- Wtedy napastnik odwrócił się i uderzył w plecy księdza, który szedł do konfesjonału. A potem pobiegł do kawiarenki i tam uderzył księdza w głowę - opowiada.

Wcześniej przełożona klasztoru benedyktynek, siostra Barbara Dendor mówiła TVN24, że wspólnota jest wstrząśnięta tragedią.

- To, co się dzisiaj wydarzyło, nie mieści się w naszych głowach. To miejsce, które uważałam, że było miejscem bezpiecznym. Dzisiaj to jest atak na naszą tożsamość, na to dobro, które się tutaj dzieje – podkreślała.

Do ataku doszło w czwartek rano na terenie Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej działającego przy opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Według informacji przekazanych przez policję zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a cztery kolejne zostały ranne. Śledczy wyjaśniają okoliczności i motywy działania sprawcy.