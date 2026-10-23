Quizy A Ty, co wiesz o Ameryce? Sprawdźmy! Adam Michejda |

Donald Trump Źródło zdj. gł.: Kevin Dietsch/Getty Images

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W skeczu Saturday Night Live Jerzy Waszyngton w leśnym obozie snuje wśród żołnierzy wizje przyszłej wielkiej Ameryki. Tej, o którą walczą. - Marzę, że któregoś dnia nasz wielki naród będzie ważył rzeczy w funtach. A dwa tysiące funtów nazwiemy toną. - A jak nazwiemy jeden tysiąc funtów? - pyta jeden z żołnierzy. - Nijak - odpowiada ojciec narodu. - Może jednak powinniśmy? - pyta drugi. - Nie, bo jesteśmy wolnymi ludźmi! Dlatego będziemy odmierzać płyny litrami i mililitrami. Ale nie wszystkie, tylko napoje i alkohol. Bo na mleko i farby użyjemy galonów, pint i kwart - marzy generał. - A ile litrów to galon? - pyta żołnierz. - Nikt tego nie wie - odpowiada Waszyngton.

Miary i wagi to tylko część tego, co różni nas z Ameryką. Od gniazdek elektrycznych, przez smak coli, wypłaty w czekach, silniki w samochodach, wybory połówkowe, aż po przywódców... wszystko oryginalne i największe. Sprawdźmy więc, jak dobrze znamy Amerykę.