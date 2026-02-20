Quiz olimpijski na zakończenie igrzysk. Zmierzysz się?

W ten weekend XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 przejdą do historii. Ile z nich zapamiętamy? Sprawdźmy wspólnie!
Kacper Tomasiak dostał w Bystrej wyjątkowy prezent od Adama Małysza Niebiosa były z nami! Trzeci medal polskich skoczków Panczenista Władimir Semirunnij wywalczył srebro Dorobek medalowy Johannesa Hoesflota Klaebo Jutta Leerdam pojechała po złoto i rekord olimpijski Lindsey Vonn wróciła do domu po dramatycznym wypadku Alysa Liu mistrzynią olimpijską solistek. Która była Jekaterina Kurakowa? Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego Zagadka psa na olimpijskiej trasie rozwiązana Ceremonia zamknięcia igrzysk w wyjątkowym miejscu
