Lawina oskarżeń i anonimowe wypowiedzi czyli "operacja Grodzki"

W dzisiejszym wydaniu "Czarno na białym" - "operacja Grodzki". Zarówno ta polityczna, prowadzona przez marszałka w Senacie i ta teoretycznie antykorupcyjna - w sprawie Tomasza Grodzkiego, prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czy to operacja podwyższonego ryzyka?

W reportażu Jacka Smaruja przeanalizujemy zarzuty, które są stawiane Tomaszowi Grodzkiemu, w większości anonimowo. Dotyczą łapówek, które miał przyjmować, kiedy pracował jako chirurg w szczecińskim szpitalu. Lawina oskarżeń i anonimowe wypowiedzi kontra wypowiedzi pacjentów, którzy nie wierzą w to, by profesor Grodzki przyjmował pieniądze.

"Operacja Grodzki"

W sprawę marszałka Senatu bardzo aktywnie włączyło się Centralne Biuro Antykorupcyjne i to w niestandardowy sposób. Na stronie CBA został opublikowany komunikat, w którym biuro apeluje do osób, które "dały się uwikłać w korupcyjny proceder" i wręczyły korzyść majątkową, o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury CBA. Szef tej służby w rozmowie z "Czarno na białym" przyznał, że chodzi tu o sprawę Tomasza Grodzkiego. Dariusz Kubik zapytał, dlaczego akurat w tej sprawie CBA działa z takim rozmachem.