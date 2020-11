Wyobraź sobie: jesteś dzieckiem w ciele 40-latka z mentalnością 90-latki

Wyobraź sobie, że w wieku 30 lat przestajesz mówić, nie rozumiesz, co inni do ciebie mówią, zapominasz, jak pisać, nagle znów nie potrafisz czytać. A twoje ciało, które tak lubiło tańczyć, nie podrywa się na dźwięk muzyki. Poddajesz się czy walczysz?

Przyznaje, że poprzedni lockdown był łatwiejszy: "Obecnie jest trudniej, chociażby z tego powodu, że miałam koronawirusa. (…) W pewnym momencie było to trudne, ale dzisiaj wracam do tego, czym jest zamknięcie w świecie niesprawności i rozumiem to na wielu poziomach. Jest to dla mnie kolejna konieczność, z którą muszę się zmierzyć”.