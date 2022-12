Walka o prąd i ciepło w Kijowie. Niektórzy całymi dniami siedzą po ciemku i obserwują rozświetlone okna sąsiadów

Spojrzeliśmy na zegarki. Było źle. Do godziny policyjnej, która w Kijowie zaczyna się o 23, zostało 45 minut. Wybiegliśmy na kompletnie ciemną ulicę, żeby złapać taksówkę. Zamówienie jej przez telefon lub internet nie wchodziło w grę. W Kijowie, gdy wyłączają prąd, często znika też zasięg telefonii komórkowej. Zostawało tylko machanie latarkami, które teraz nosi przy sobie każdy rozsądny mieszkaniec miasta.

Wreszcie zatrzymał się nasz potencjalny wybawiciel, jednak to jeszcze nie gwarantowało nam ratunku. - O tej porze chcecie, żebym was rozwiózł w kilka różnych punktów miasta? Chyba oszaleliście. Przecież ja też muszę jeszcze zdążyć dojechać do domu przed godziną policyjną - tłumaczył.