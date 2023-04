Wicekurator oświaty nazwała drastyczne rekolekcje teatrem. Twórcy: to perwersyjna amatorka, nie teatr

"Zamknij ryj, szmato! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem. Nie jesteś już człowiekiem. Zamknij ryj!". To cytat z nagrania z toruńskiego kościoła, które pod koniec marca do sieci . Nagranie pokazuje mężczyznę, który szarpał roznegliżowaną kobietę przed ołtarzem.

Kuria biskupia w Toruniu w oficjalnym komunikacie przeprosiła za incydent, podkreślając, że to, co wydarzyło się w kościele, jest "nie do zaakceptowania". Do sprawy odniósł się też Rzecznik Praw Dziecka. Napisał na Twitterze, że przemoc nie może być wyrazem "artystycznej ekspresji", jeśli odbiorcami są dzieci.