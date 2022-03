Rosja w NATO? Clinton, pytany o to przez Putina, zmieszał się, ale "osobiście" nie miałby nic przeciwko

Obecna Rosja z systemem demokratycznym ma niewiele wspólnego. Politolodzy określają putinowski reżim mianem "demokracji sterowanej" lub "elektoralnego autorytaryzmu" - czyli systemu, którego źródłem jest kontrolowany proces wyborczy, de facto nieprowadzący i niemający prowadzić do możliwości wymiany ekipy rządzącej. Z czasem nasilił się jego represyjny charakter, ograniczone zostały swobody obywatelskie, większość wolnych mediów została znacjonalizowanych. Własność prywatna i publiczna zaczęły się coraz częściej przenikać, co zaowocowało powstaniem tak dalece posuniętych mechanizmów korupcyjnych, że uzależniło to najbogatszych ludzi w państwie od ośrodka władzy.

George Roberston, szef NATO z okresu wczesnych rządów Putina, przyznał ostatnio w rozmowie z "Guardianem", że podczas ich spotkania 3 października 2001 roku prezydent Rosji zapytał go wprost o to, kiedy Sojusz Północnoatlantycki zaprosi Moskwę w swoje szeregi. Roberston miał mu wówczas odpowiedzieć: "Nie zapraszamy nikogo do NATO, do NATO trzeba samemu zaaplikować". Putin skwitował to stwierdzeniem, że tak potężny kraj jak Rosja nie powinien być traktowany na równi z państwami o mniejszym znaczeniu.