"Rzecznik Praw Dziecka zabawia się w inkwizytora". I tylko dzieci żal

Izabela Leśniewska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, współczuje kolegom i koleżankom po fachu, bo będą musieli tłumaczyć się nie z przewin, a z czegoś, za co zostali nagrodzeni. Za to, że stworzyli placówki, w których nastolatki czują się bezpiecznie, są zaopiekowane, a wiedzę zdobywają w tolerancyjnym środowisku.

To sami uczniowie zgłaszali swoje szkoły, by je przed światem pochwalić. I przy okazji powiedzieć tym, którzy dopiero o wyborze szkoły decydują: chodźcie do nas, tu jest przyjaźnie. Dla wszystkich.