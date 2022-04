Dla Ukrainy Niemcy "zarżnęły świętą krowę", ale to wciąż za mało

- Czego ci Ukraińcy, Amerykanie i Polacy jeszcze od nas chcą? Przecież dla Ukrainy zrobiliśmy więcej, niż można było się spodziewać jeszcze dwa miesiące temu - zdają się myśleć elity niemieckiej socjaldemokracji z kanclerzem Olafem Scholzem na czele. To prawda, że w polityce Berlina nastąpiła zmiana. Tylko że jest ona wciąż za mała w stosunku do oczekiwań Kijowa i wielu wspierających go stolic. Przez to słabnie reputacja i wpływy Niemiec w Europie. I to może być najlepsza droga, by zmusić Berlin do zmiany stanowiska.