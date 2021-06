Czarnek idzie na zwarcie. Z "pałką na dyrektorów", z "kneblem" nawet na szkoły prywatne

I dziś wychodzą na ulicę. Przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki protestują przeciw pomysłom ministra Przemysława Czarnka. Już zapowiadają, że to nie będzie ich ostatnia i jedyna forma protestu.

Co ich tak zdeterminowało?

Choć pandemiczny rok szkolny 2020/2021 kończy się w piątek, wygląda na to, że w najbliższych tygodniach nie będzie wakacji od edukacji. Minister w ledwie kilka tygodni zdążył już bowiem zaproponować zmiany w zakresie m.in. czasu pracy nauczycieli i zasad ich wynagradzania, współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, nadzoru kuratorów nad dyrektorami czy w liście lektur.

- nawet jeśli rodzice zechcą, by ich dzieci miały dodatkowe zajęcia, np. antydyskryminacyjne, kurator będzie mógł odmówić zgody organizacji, która mogłaby je poprowadzić. W szkołach na cenzurowanym mogą znaleźć się nawet zajęcia dotyczące konstytucji, jak ostatnio w małopolskich Dobczycach czy edukacji seksualnej, bo o ich losie będą decydowali tacy kuratorzy jak Barbara Nowak, która łączy prawa osób LGBT z promowaniem pedofilii;

- to kuratorzy będą decydować o tym, kto jest dobrym dyrektorem szkoły (będą mieli kluczowe zdanie przy ich wyborze i możliwość ich zwolnienia), może być więcej przypadków - jak ostatnio w Łodzi - gdzie samorząd chciał odwołać dyrektora, który zakazał uczniom używania symbolu Strajku Kobiet, ale ministrowi tak się spodobała dyrektorska polityka, że nie tylko wymusił przywrócenie go do pracy, ale nawet dał mu medal.