Boczarska: COVID-19 przeszłam naprawdę ciężko

Bardzo się tego obawiam, ale tak już jest, kiedy wcielam się w kultowe dla czytelników postaci. Teraz na ekranach jest też serial "Król" na podstawie prozy Szczepana Twardocha, gdzie gram Ryfkę. Tam również mierzę się z oczekiwaniami czytelników i mam świadomość, że w przypadku Saszy będzie podobnie. To jest lubiana postać i są co do niej duże wymagania. Począwszy od wyglądu – czy będzie się zgadzał z tym, co jest zapisane w książce, aż po to, jak wypełnię sobą tę bohaterkę.

To były nastoletnie, licealne czasy. Miałam wtedy 15 lat. Wylądowałam w szpitalu z własnej głupoty. Postanowiłam się odchudzić i "troszeczkę" przesadziłam. Miałam anoreksję. Mówię o tym otwarcie, bo wyszłam z tego obronną ręką, ale wiem jak było blisko od naprawdę niebezpiecznego stanu. Osoby, które były wtedy obok mnie, wzbudziły we mnie fascynację pomaganiem innym. Zaczęłam się w tym bardzo spełniać. To była "Pomoc Maltańska", więc doszły jeszcze do tego krótkofalówki czy odpowiednie stroje. To wydawało mi się takie poważne i bardzo mi imponowało. Moja mama jest też pielęgniarką, babcia i ciocia są położnymi, więc mam głęboki szacunek do służby zdrowia. Szczególnie teraz w czasie pandemii.