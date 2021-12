Strzał w plecy z bardzo małej odległości. Tak zginął Adam trafiony z policyjnej broni

Starszy sierżant Sławomir L. usłyszał w poniedziałek zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratorzy wezwali go w charakterze podejrzanego po ponad dwóch latach od śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego. Ofiara zginęła po śmiertelnym postrzeleniu z policyjnej broni na osiedlu Wyszyńskiego w Koninie.

Jak zginął Adam?

Dlaczego i jak zginął Adam Czerniejewski? Prokuratorzy, szukając odpowiedzi na to pytanie, musieli się opierać na dowodach i ustaleniach biegłych. Te były ze sobą sprzeczne w fundamentalnej kwestii: czy Adam Czerniejewski został postrzelony w klatkę piersiową (co pasowałoby do wersji sugerowanej przez policję po tragedii - że za spust pociągnął policjant broniący się przed atakiem), czy też w plecy. Dwóch ekspertów z zakresu medycyny sądowej jeszcze w 2019 roku ustaliło, że Adam został trafiony w klatkę piersiową, a na jego plecach znajduje się rana wylotowa po kuli.