"Partnerka w prawdzie". Kim jest Karine Jean-Pierre, nowa rzeczniczka Białego Domu

To, co akcentowały media w Stanach i na całym świecie, to jednak przede wszystkim kwestia reprezentowania mniejszości. Jen Psaki podkreśliła: [Karine] "zamierza być głosem ludzi takich jak ona. A zarazem pokazać im, co jest naprawdę możliwe, gdy ciężko pracujesz i marzysz".

"One chciały, żeby ktoś dodał im odwagi"

Jak przełamywać schematy, jak nie pozwolić, by stereotypy podyktowały ci twoją przyszłość – w tej kwestii Karine Jean-Pierre stała się ekspertką na długo przed dniem, gdy została pierwszą czarnoskórą, otwarcie homoseksualną rzeczniczką prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdy w 2019 roku, już jako osoba pracująca w Białym Domu, wydała książkę o swojej drodze życiowej Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America ("Idąc naprzód: opowieść o nadziei, ciężkiej pracy i obietnicy, jaką daje Ameryka"), na jednym ze spotkań autorskich zobaczyła tłum czarnoskórych dziewczynek wpatrzonych w nią jak w obraz, wsłuchanych we wszystko, co mówi. Poczuła wtedy, jak bardzo musi uważać na każde słowo. Mówiła o tym w internetowym wywiadzie dla "Build Series": – One chciały, żeby ktoś dodał im odwagi. Chciały zobaczyć, jak może wyglądać ich życie. Ja jestem ich reprezentantką.