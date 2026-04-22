Poznań

Znaleźli pierwszy rękopis nut "Mazurka Dąbrowskiego"

Rękopis zachował się w muzykaliach
W zbiorach Biblioteki Raczyńskich znaleziono rękopis nut "Mazurka Dąbrowskiego"
W zbiorach w Bibliotece Raczyńskich znajduje się prawdopodobnie pierwszy zachowany w całości rękopis nut "Mazurka Dąbrowskiego". Zapis pochodzi z 1821 roku i znajdował się w partyturze sztuki "Kościuszko nad Sekwaną". Został odnaleziony przez przypadek, jest pomysł jak go zaprezentować.

Biblioteka Raczyńskich ma już pomysł na to jak zaprezentować szerokiemu gronu rękopis zapisu nutowego "Mazurka Dąbrowskiego". Na ten unikatowy dokument przed rokiem trafili dr Magdalena Komosa z Działu Zbiorów Specjalnych oraz kompozytor Mariusz Matuszewski.

Doktor Komosa od kilku lat zgłębia kolekcję teatraliów, którą w latach 70. i 90. XX wieku Teatr Polski powierzył bibliotece w depozyt. Wśród kilku tysięcy różnego rodzaju materiałów była partytura o tytule "Kościuszko nad Sekwaną". - Przyciągnęła moją uwagę właśnie tytułem i stanem zachowania, ponieważ jest napisana na papierze, który był spotykany pod koniec XVIII wieku i nie ma żadnych adnotacji, jeśli chodzi o daty - przypomniała dr Komosa.

Szybko okazało się, że poza partyturą w zbiorach biblioteki znajduje się też druk teatralny tej sztuki z pełnym jej tekstem. Skoro materiał był kompletny, to pojawił się pomysł, by sztukę wystawić. Żeby tak się stało, trzeba było dokładnie przeanalizować muzykę i sprawdzić, czy rzeczywiście jest to spójna dokumentacja teatralna.

- Analizując numer po numerze, byliśmy coraz bardziej podbudowani tym, że poszczególne części partytury pasują do fragmentów ze śpiewami zapisanymi w druku teatralnym. Pan Mariusz wnikliwie badał każdy fragment partytury i w pewnym momencie z niedowierzaniem zaczął przyglądać się tym konkretnym nutom. A był to zapis nutowy właśnie "Mazurka Dąbrowskiego". Wskazywały na to tylko nuty, bo słowa w partyturze i w druku teatralnym są zupełnie inne - opowiada dr Komosa i zaznacza, że gdy tylko to usłyszała, wiedziała już, z jak ważnym odkryciem ma do czynienia.

- To jest znalezisko, które jest pierwszym w rękopisie zapisem nutowym w całości "Mazurka Dąbrowskiego" wraz z tekstem, tyle że innym niż Józefa Wybickiego. Zapis ten pochodzi najpewniej z roku wystawienia tej sztuki, czyli z 1821, a dotąd myśleliśmy, że pierwszy zapis nutowy "Mazurka Dąbrowskiego" ze słowami to wydanie w druku z 1829 roku, tyle że słowa także były w nim inne niż Wybickiego. Znaleziony przez nas zapis dokumentuje, jak popularna musiała to być melodia jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego - podkreśla dr Komosa

Biblioteka zamieni się w teatr

Żeby zaprezentować znalezisko szerszej publiczności, Biblioteka Raczyńskich uzyskała dofinansowanie z programu ministerialnego "Muzyka 2026".

- W tej chwili postępują prace nad scenariuszem i nad doborem obsady do "Kościuszko nad Sekwaną". Tę sztukę w reżyserii Barbary Gutaj-Monowid będziemy wystawiać u nas w bibliotece. Premiera 10 listopada, a więc w przededniu Dnia Niepodległości. Tego samego dnia, zachowując względy bezpieczeństwa chcemy również pokazać ten rękopis - zapowiada dr Komosa.

Będę jeszcze inne okazje, by na własne oczy zobaczyć rękopis. - Nie wszystko można już teraz zdradzić. Rozważamy różne możliwości - dodała przedstawicielka Działu Zasobów Specjalnych.

