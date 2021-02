"Robił się już siny, pobiegłem po defibrylator. Reanimowaliśmy go do przyjazdu pogotowia"

2 lutego na jednym z przystanków w Zielonej Górze zasłabł mężczyzna. Kierowca autobusu linii nr 25 już z daleka widział, jak upada. Kiedy wjechał do zatoczki, zabezpieczył autobus i podszedł do kobiety, która pierwsza zatrzymała się przy poszkodowanym.

- Zapytałem tę panią, czy wezwała już pogotowie. Powiedziała, że tak i że pomoc jest już w drodze. Mężczyzna zaczynał robić się siny, sprawdziłem, czy jest puls. Okazało się, że miał w ustach jeszcze jakieś resztki pokarmu. Wszystko to wyciągnąłem, a potem pobiegłem po defibrylator. Chwilę później pojawił się przechodzień, który twierdził, że jest lekarzem. Wspólnie reanimowaliśmy mężczyznę do przyjazdu pogotowia - opowiada Robert Piasecki, kierowca autobusu.

- Dopiero po pracy do mnie dotarło, co się wydarzyło, i wtedy rzeczywiście pojawił się stres. Ale przecież nie mogłem się tylko zatrzymać i zapytać, czy wezwano pomoc, a potem sobie pojechać. I to jeszcze wiedząc, że mam w autobusie sprzęt, który może uratować życie. Trzeba pomagać. Być może jutro to ja będę potrzebował od kogoś innego tej pomocy - dodaje kierowca.