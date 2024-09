W poniedziałek dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zdunach zawiadomiła policję, że dziewięcioletni uczeń przyniósł do szkoły granat, który jest w plecaku w szatni szkolnej. Z budynku ewakuowano 400 uczniów.

- Skierowany na miejsce policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego stwierdził, że jest to prawdopodobnie granat, ale bez cech bojowych, bo nie ma zapalnika. Granat został zabezpieczony. Jego rozbrojeniem zajmie się oddział kontrterrorystyczny policji z Poznania, który jest w drodze do Zdun. Wtedy będzie wiadomo, czy to rzeczywiście granat bez cech bojowych, czy atrapa - powiedział oficer prasowy krotoszyńskiej policji asp. sztab. Piotr Szczepaniak.