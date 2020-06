Na średniowiecznych cegłach znaleźli odciski łap kota i psa. Tajemnica kościelnych murów

Na efekty działań naukowców nie trzeba było długo czekać. Przy elewacji południowej świątyni odsłonięto fragment, który uwidocznił dawne wejście do jednej z naw kościoła.

- Przygotowując się do tego projektu, nigdzie nie natrafiliśmy na informację dotyczącą tego wejścia. Jest to ciekawe odkrycie. Nawa jest datowana na drugą połowę XV wieku - mówi Małgorzata Rzepecka z firmy Artnova Konserwacja Zabytków, która prowadzi prace na miejscu.

Prace potrwają do 2021 roku

Nietypowe "sygnatury" na cegłach

Podczas prac, na dwóch cegłach tworzących mur kościoła, zauważono nietypowy "podpis". Jak twierdzą prowadzący badania, najpewniej są to ślady łap kota i psa. Skąd się tam wzięły? Możliwości jest kilka. - Mogło być tak, że jakiś kot w cegielni wskoczył na mokrą cegłę - mówi Bielnis-Kopeć.

Ale to niejedyna możliwość. Po publikacji zdjęć ze zwierzęcymi odciskami, pojawiła się hipoteza, według, której ślady nie są przypadkowe. Odciski łap zwierząt miały być wykorzystywane do znakowania pewnych partii cegieł w średniowieczu. Czy tak było w tym przypadku?

- Na razie trudno coś więcej powiedzieć na ten temat. Musimy te cegły zmierzyć, zinwentaryzować i udokumentować. Potem na pewno będziemy konsultować skąd takie oznaczania na cegłach. Zazwyczaj jak pojawiają się jakieś znaki to są to sygnatury lub oznaczenia wykonawców albo cechu. To bardzo ciekawe znalezisko. Na pewno się nad nim pochylimy, ale najpierw musimy zakończyć prace , które pozwolą na zakrycie dachu. Mamy nadzieję, że czekają nas kolejne niespodzianki - dodaje Rzepecka.