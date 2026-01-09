Wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą. Potem dźgnęła nożem partnera

Do zabójstwa 28-latka doszło 19 października 2025 r. na terenie osiedla Złote Łąki w miejscowości Kościelna Wieś pod Kaliszem. Kobieta i jej partner wcześniej razem spożywali alkohol. Od samego rana dochodziło między nimi do kłótni, która eskalowała po godzinie 16, gdy kobieta wyrzuciła przez okno ubrania i garnek z zupą, nakazując pokrzywdzonemu opuszczenie wynajmowanego przez nią mieszkania.
Zabrała z kuchni nóż i zadała ciosy
Mężczyzna pierwotnie opuścił mieszkanie, jednak szybko do niego wrócił, czym rozwścieczył swoją partnerkę. - Doszło pomiędzy nimi do kolejnego konfliktu, w trakcie którego oskarżona przy użyciu zabranego z kuchni noża zadała pokrzywdzonemu dwa ciosy - wyjaśnia Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Mężczyzna był reanimowany przez załogę karetki pogotowia. - Reanimacja nie przyniosła jednak rezultatu. 28-latek zmarł - przekazywała tuż po zdarzeniu tvn24.pl aspirant sztabowy Monika Kołaska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.
30-latka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania kobieta miała blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Nie przyznaje się do zarzutów
Na podstawie zebranych dowodów i opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, prokurator zarzucił kobiecie, że "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadała mu trzymanym w ręku nożem kuchennym jeden cios w lewe ramię oraz drugi w klatkę piersiową czym spowodowała u niego ciężkie uszkodzenie ciała skutkujące zgonem".
- Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta nie przyznała się do stawianego jej zarzutu, kwestionując działanie z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa - informuje prokurator Meler.
Za zabójstwo kobiecie grozi dożywocie. 31-latka od chwili zatrzymania cały czas przebywa w areszcie.
