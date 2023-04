Sprzedała obrazy męża bez jego zgody. Usłyszała zarzuty

Policjanci z Wronek (woj. wielkopolskie) odzyskali kilkanaście obrazów, które zostały przywłaszczone i sprzedane bez zgody ich autora. Część dzieł została sprzedana do galerii sztuki w Szczecinie. Zarzuty w tej sprawie usłyszała żona artysty.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. - Policjanci z Komisariatu Policji we Wronkach otrzymali zawiadomienie o przywłaszczeniu obrazów. Ich autorem był sam pokrzywdzony, a podejrzaną o ich przywłaszczenie była jego żona, która nie miała prawa do rozporządzenia niniejszymi przedmiotami - wyjaśnia aspirant Sandra Chuda, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.