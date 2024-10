Zderzenie pięciu pojazdów, w tym trzech wojskowych

Około godziny 8.20 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zdarzenia na drodze wojewódzkiej nr 307 w Sierosławiu (woj. wielkopolskie). - Ze wstępnych informacji wynika, że w zdarzeniu brało udział pięć pojazdów. To dwa cywilne auta osobowe oraz trzy pojazdy wojskowe, którymi poruszali się francuscy żołnierze. Jeśli chodzi o te pojazdy to są to dwie ciężarówki i jeden mniejszy pojazd. Na razie nie mamy dokładnych informacji co do przebiegu zdarzenia. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności - mówi tvn24.pl Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.