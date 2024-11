Trzy białe daniele w oku kamery. "Zwykle spotyka się jednego"

- Spotkałem je podczas pracy, około godziny 9. Akurat przejeżdżałem z jednego obszaru do drugiego - opowiada Kempiński i jak mówi, to nie samo spotkanie zrobiło na nim wrażenie.

- Na terenie naszego leśnictwa to nie jest aż tak rzadki widok, to nie było moje pierwsze takie spotkanie z danielami. Udało mi się je zobaczyć już kilka razy. To, co mnie zaskoczyło to ich liczba. Zwykle spotyka się jednego osobnika, który gdzieś sobie przechodzi. Tym razem było inaczej. Podczas prac w lesie za jednym razem zobaczyłem aż trzy daniele. W dodatku udało się to nagrać - dodaje pan Maciej.