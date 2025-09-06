Był poszukiwany pięcioma listami gończymi, ukrywał się dziewięć lat

Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od kwietnia 2016 roku. Był poszukiwany m.in. za kradzieże, uszkodzenie mienia oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Przez lata nigdzie nie był oficjalnie zatrudniony, nie korzystał także z opieki medycznej.

Na początku września nastąpił zwrot w sprawie. Upór policjantów przyniósł rezultaty. Ustalili miejsce, gdzie może przebywać poszukiwany mężczyzna. Trop zawiódł ich aż do Świnoujścia. Kiedy przyjechali na miejsce, poszukiwany mężczyzna był całkowicie zaskoczony.

- Trafił do policyjnego aresztu, a po przeprowadzonych czynnościach został osadzony w zakładzie karnym, gdzie spędzi kolejne 334 dni - powiedziała młodsza aspirant Anna Klój z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

31-latek został zatrzymany w Świnoujściu Źródło: KMP Poznań