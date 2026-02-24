Logo strona główna
Potrącił nastolatkę i uciekł z miejsca zdarzenia

image00001
Krotoszyn w Wielkopolsce
Źródło: Google Earth
16-letnia dziewczynka w poniedziałek po południu została potrącona na przejściu dla pieszych w Sulmierzycach (woj. wielkopolskie). Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość i zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, chwilę przed godziną 18.00, w Sulmierzycach (woj. wielkopolskie). Jak przekazał mł. asp. Łukasz Nowak, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, na ulicy Klonowicza na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-latki przez kierującego osobówką.

Sprawca nie zatrzymał się na miejscu i nie udzielił pomocy nastolatce. Ta została przetransportowana karetką do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

16-latka z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala
Nastolatek potrącił nastolatkę na pasach. Nagranie
Lublin
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Szła na autobus do szkoły. Nie żyje
Kraków
76-latek potrącił nastolatkę przejeżdżającą przez pasy na rolkach
11-latka przejeżdżała przez pasy na rolkach. Została potrącona
Trójmiasto

Kierujący zatrzymany przez policję

Policjanci ustalili, że sprawca jechał pojazdem marki Renault Scenic. - Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania kierującego, gdzie na terenie posesji znaleziono właśnie taki pojazd z rozbitą przednią szybą czołową oraz 38-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, którego następnie zatrzymano i osadzono w areszcie - przekazał rzecznik krotoszyńskiej policji.

Samochód miał rozbitą przednią szybę
Samochód miał rozbitą przednią szybę
Źródło: KPP Krotoszyn

Za potrącenie nastolatki i ucieczkę z miejsca zdarzenia będzie odpowiadać przed sądem.

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Krotoszyn

Drogi w PolscePolicjaWielkopolska
