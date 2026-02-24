Krotoszyn w Wielkopolsce Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, chwilę przed godziną 18.00, w Sulmierzycach (woj. wielkopolskie). Jak przekazał mł. asp. Łukasz Nowak, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, na ulicy Klonowicza na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-latki przez kierującego osobówką.

Sprawca nie zatrzymał się na miejscu i nie udzielił pomocy nastolatce. Ta została przetransportowana karetką do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierujący zatrzymany przez policję

Policjanci ustalili, że sprawca jechał pojazdem marki Renault Scenic. - Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania kierującego, gdzie na terenie posesji znaleziono właśnie taki pojazd z rozbitą przednią szybą czołową oraz 38-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego, którego następnie zatrzymano i osadzono w areszcie - przekazał rzecznik krotoszyńskiej policji.

Za potrącenie nastolatki i ucieczkę z miejsca zdarzenia będzie odpowiadać przed sądem.

Opracowała Natalia Grzybowska