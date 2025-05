"Jesteśmy z Wami - w ciszy, w myśli, we wspólnym przeżywaniu”. Solidarność uczelni z całego kraju

"Najbardziej przerażające, kiedy młodzi ludzie opowiadają, jak gwałtowne i brutalne były to ciosy" Źródło: TVN24

Składają wyrazy współczucia i stanowczo sprzeciwiają się wszelkim formom agresji i hejtu - tak uczelnie z całej Polski solidaryzują się z pracownikami i studentami Uniwersytetu Warszawskiego. "Tragedia ta dotknęła nie tylko jedną uczelnię – poruszyła całe środowisko akademickie w Polsce" - napisała prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Głęboki ból i solidarność - to uczucia, które dziś łączą akademicką społeczność w całej Polsce. Po tragicznych wydarzeniach na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, uczelnia opublikowała w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie, w którym poinformowała o brutalnym ataku na pracownicę portierni i ochroniarza, który ruszył jej na pomoc. Pod wpisem mnożą się kondolencje od internautów oraz przedstawicieli uczelni z całej Polski, ale uczelnie wydają też specjalne oświadczenia.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim. Łączymy się w bólu z Bliskimi Ofiar, z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Warszawskiego i wyrażamy nasze najgłębsze współczucie. Tragedia ta dotknęła nie tylko jedną uczelnię - poruszyła całe środowisko akademickie w Polsce" - przekazała jeszcze w środę prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyrazy wsparcia przekazała również Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. "Głęboko współczujemy rodzinie zmarłej oraz wszystkim poszkodowanym po przerażającym akcie przemocy, do którego doszło w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrażamy solidarność z całą społecznością uniwersytecką w tych tak trudnych chwilach".

"Jesteśmy z Wami - w ciszy, w myśli, we wspólnym przeżywaniu” - tymi słowami do UW zwróciła się Szkoła Filmowa w Łodzi. "Jako wspólnota akademicka wierzymy w siłę wzajemnego wsparcia, obecności i empatii oraz odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni intelektualnej, badawczej i twórczej opartej na bezpieczeństwie, godności i wzajemnym wsparciu” - napisano w mediach społecznościowych.

Uczelnia zaapelowała też o empatię, troskę i wrażliwość w tym trudnym czasie. "Twórzmy wspólnotę, w której uważność i odpowiedzialność za innych stanowią fundament relacji. W chwilach kryzysu kultura i edukacja powinny stawać się przestrzenią nie tylko refleksji, ale i ukojenia”.

Kondolencje złożyła także Szkoła Filmowa Uniwersytetu Śląskiego. "W imieniu studentów, pracowników i wykładowców akademickich Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach składamy najszczersze wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych tragicznie Zmarłej oraz całej Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego dotkniętej tragedią" .

"Z głębokim poruszeniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o dramatycznych wydarzeniach, które dotknęły społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. W tych bolesnych chwilach nasze myśli są przy wszystkich dotkniętych tą tragedią, ich najbliższych oraz całej wspólnocie akademickiej. Jesteśmy z Wami całym sercem i przesyłamy wyrazy najgłębszej solidarności i wsparcia" – przekazała Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

"W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego składamy nasze szczere wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz całej Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" – napisali przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kondolencji wciąż przybywa. Oto kolejne słowa wsparcia płynące z uczelni:

"Z niepokojem i niedowierzaniem przyjęliśmy informacje o tragediach, które miały miejsce w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar i ze wspólnotami uczelni" – społeczność Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o tragedii, jaka dotknęła Uniwersytet Warszawski. W imieniu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przekazujemy kondolencje dla całej społeczności UW, rodzin ofiar i wszystkich, których dotknął dzisiejszy atak" – przekazał Uniwersytet Śląski.

"Z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w dniu wczorajszym na Uniwersytecie Warszawskim. W imieniu całej społeczności Politechniki Częstochowskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim członkom społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze myśli kierujemy również do rannego Pracownika Straży Uniwersyteckiej, niosącego pomoc w tej dramatycznej sytuacji. W tych bolesnych chwilach solidaryzujemy się z Wami myślami i sercem. Tragedia, która dotknęła jednego z naszych środowisk akademickich, poruszyła nas wszystkich" - przekazała Politechnika Częstochowska.

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o brutalnym ataku na pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia rodzinom oraz najbliższym osób poszkodowanych. Poruszeni i zaszokowani tą ogromną tragedią wyrażamy solidarność ze Społecznością Akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostajemy myślami z wszystkimi Pracownikami, Doktorantami i Studentami Uniwersytetu Warszawskiego oraz najbliższymi osób poszkodowanyc"h – przekazała Politechnika Rzeszowska.

"Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia.Bliskim i Współpracownikom osób dotkniętych tymi wstrząsającymi wydarzeniami, Rektorowi oraz całej społeczności akademickiej składam wyrazy głębokiego współczucia" – przekazał Uniwersytet Wrocławski.

"Najszczersze kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar oraz dla całej społeczności akademickiej" – przekazał Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Na gmachu budynku wywieszono również żałobne flagi.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z symbolicznymi czarnymi flagami Źródło: TVN24

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii, która dotknęła Społeczność Akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. W obliczu tej niewyobrażalnej straty, wyrażamy nasze szczere współczucie Rodzinie, Bliskim oraz całej Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" - przekazał Uniwersytet Szczeciński.

"Uniwersytet Warszawski dotknęła ogromna tragedia. W imieniu społeczności akademickiej Politechniki Koszalińskiej pragniemy przekazać kondolencje i wyrazy żalu oraz wielkiego współczucia dla rodzin ofiar i wszystkich poszkodowanych" - przekazała Politechnika Koszalińska.

"Z głębokim bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim Zamordowanej oraz całej Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet Morski w Gdyni.

"Władze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wraz z całą społecznością naszej uczelni składają najszczersze kondolencje Rodzinie oraz Bliskim Ofiary. Solidaryzujemy się także i przekazujemy wyrazy współczucia władzom oraz całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego" - przekazał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Zbrodnia na UW. Bramy kampusu ponownie otwarte, ale zajęcia odwołane. Relacja reporterki TVN24 Źródło: TVN24

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii, która dotknęła Społeczność Akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia, wsparcia i solidarności Rodzinie oraz Bliskim. Nasze myśli i serca są również z całą Społecznością Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet Pomorski w Słupsku.

"Jesteśmy wstrząśnięci tragedią, która wydarzyła się 7 maja na Uniwersytecie Warszawskim. Jako społeczność Politechniki Gdańskiej wyrażamy solidarność i współczucie w tych niezwykle trudnych chwilach. Łączymy się w myślach z ofiarami, ich bliskimi oraz całą wspólnotą akademicką" – przekazała Politechnika Gdańska.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragedii, która dotknęła Społeczność Akademicką Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrażamy nasze szczere współczucie Rodzinie, Bliskim Zamordowanej oraz całej Społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet Gdański.

" Drodzy Przyjaciele, w obliczu tragicznych wydarzeń, które rzuciły cień na akademicką rzeczywistość, w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego składam Wam kondolencje, wyrazy wsparcia i współczucia. Łączymy się z Wami tak w niedowierzaniu i smutku, jak i w sprzeciwie wobec wszelkiej przemocy w przestrzeni uczelni. Łączy nas wizja Akademii jako przestrzeni bezpiecznej, wolnej od strachu i nienawiści. W takich chwilach szczególnie mocno przypominamy sobie, jak ważne są solidarność, troska o siebie nawzajem i wspólna odpowiedzialność za akademicką wspólnotę. Dzielimy z Wami ból straty. Jesteśmy myślami z bliskimi Ofiary oraz całą społecznością Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet Łódzki.

"Z głębokim smutkiem i niepokojem przyjęliśmy informacje o tragedii, która wydarzyła się na Uniwersytecie Warszawskim. W obliczu niewyobrażalnego dramatu, który dotknął całą społeczność akademicką w Polsce, wyrażamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Wspólnocie Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet Zielonogórski.

"W imieniu władz oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragniemy przekazać wyrazy najszczerszego współczucia i wsparcia rodzinie oraz bliskim Zamordowanej, a także całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Łączymy się w bólu i żałobie w tym niezwykle trudnym czasie" – przekazał Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci członka społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, do której doszło na Kampusie Głównym UW. W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku, chciałbym wyrazić najgłębsze kondolencje i współczucie dla rodziny, przyjaciół oraz społeczności Uniwersytetu Warszawskiego" – przekazał Uniwersytet w Białymstoku.

"Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy"

"Nie ma słów, by wyrazić żal. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Przekazujemy jednocześnie słowa wsparcia Władzom oraz wszystkim Pracownikom Uniwersytetu, a jednocześnie jesteśmy pod wrażeniem odwagi i determinacji osób, które stawiły czoła napastnikowi i za sprawą których został ujęty" - przekazała Świętokrzyska Szkoła Wyższa.

Uczelnia przypomniała również, że wszelka przemoc to zjawisko nieakceptowalne. "Przemoc, w tym atak na drugiego człowieka, na jego zdrowie i życie, jest czymś, na co jako społeczeństwo nie możemy się godzić, także poprzez brak reakcji i bierną postawę. Dlatego pamiętajmy, by w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, reagować i wyrażać swój sprzeciw względem wszelkich przejawów znęcania, hejtu, nienawiści i dyskryminacji. Nie może być społecznego przyzwolenia na jakąkolwiek formę przemocy, od słownej po fizyczną" - dodano tuż pod kondolencjami.

Podobne stanowisko zajął Uniwersytet SWPS: stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy – uczelnie powinny być przestrzenią bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i dialogu. Cała społeczność Uniwersytetu SWPS wyraża solidarność i współczucie w tych dramatycznych chwilach.

Apel o przeciwstawienie się przemocy opublikował również Uniwersytet Jagielloński. "W imieniu wspólnoty Uniwersytetu Jagiellońskiego wiernej dewizie 'Plus ratio quam vis', zdecydowanie i głośno apelujemy o przeciwstawienie się wszelkim formom przemocy – bez względu na jej przejawy, przyczyny czy kontekst. W naszym społeczeństwie , a tym bardziej w przestrzeni akademickiej, nie ma i nie może być miejsca na akty agresji, które godzą w zdrowie, bezpieczeństwo, godność i życie człowieka” - napisano w oświadczeniu na profilu uczelni w mediach społecznościowych.

Stanowczy sprzeciw wobec agresji wyraził też rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Jako Katolicki Uniwersytet Lubelski wyrażamy głębokie wyrazy współczucia najbliższym zamordowanej pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego i ciężko rannego pracownika. Jesteśmy solidarni z całą społecznością UW, przyłączamy się do żałoby i pamiętamy w modlitwie. Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom agresji oraz nienawiści w życiu społecznym, które prowadzą do tragedii, takich jak dzisiejsza. Na ręce rektora, mojego przyjaciela, prof. Alojzego Z. Nowaka przekazuję kondolencje w imieniu pracowników i studentów KUL" - przekazał rektor prof. Mirosław Kalinowski.

"W tych trudnych chwilach deklarujemy pełną solidarność z warszawską uczelnią i wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich aktów agresji. W środowisku akademickim, ani nigdzie indziej, nie ma miejsca na przemoc. Jednocząc się, musimy dbać o to, aby uczelnie w Polsce pozostawały przestrzeniami wolnymi od zagrożeń, w których szacunek i odpowiedzialność stanowią fundament współistnienia" - napisały w komunikacie władze i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

"Jesteśmy głęboko poruszeni dramatycznym wydarzeniem, do jakiego doszło wczoraj na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrażamy solidarność z całym środowiskiem akademickim wobec tej tragedii. Stanowczo sprzeciwiamy się agresji i jesteśmy zaniepokojeni utratą poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. (...) Łódź akademicka łączy się myślami i troską ze wspólnotą Uniwersytetu Warszawskiego. Składamy kondolencje pogrążonej w bólu Rodzinie zmarłej. Przesyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia Pracownikowi Straży Uniwersyteckiej, który nie zawahał się udzielić pomocy w obliczu zagrożenia" – przekazał prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

Warszawskie uczelnie poruszone. "Niepowetowana strata"

Wśród kondolencji nie brakuje również tych od uczelni, które działają w Warszawie. One również pogrążone są w smutku. Tutaj też wszyscy są zgodni - trudno zrozumieć dramat, który rozegrał się w środę w stolicy.

"Jako Samorząd Studentów Weterynarii na SGGW jesteśmy głęboko poruszeni tragedią, która miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. Nasze myśli są teraz z ofiarami, ich rodzinami oraz całą społecznością akademicką Uniwersytetu. Nie ma słów, które mogłyby wyrazić żal i smutek towarzyszący temu dramatowi. Łączymy się w bólu i wyrażamy naszą solidarność w tak trudnych chwilach” – napisali przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach, które dotknęły dziś społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu władz, pracowników, studentów oraz całej społeczności Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz solidarności w tych niezwykle trudnych chwilach. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie. W obliczu tej niepowetowanej straty wyrażamy nasze najgłębsze kondolencje dla rodziny ofiary, jej bliskich, przyjaciół oraz całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego” – zareagowała Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

"Z ogromnym smutkiem i przerażeniem przyjęliśmy wiadomość o dramatycznych wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim. Myślami jesteśmy z osobami poszkodowanymi, ich bliskimi oraz całą wspólnotą akademicką. Łączymy się w bólu i wyrażamy naszą głęboką solidarność w tych trudnych chwilach" - napisała Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

Żałoba po śmierci pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego Źródło: Radek Pietruszka / PAP

W Łodzi odwołali pochód, w Bydgoszczy uczczą pamięć ofiary minutą ciszy

Rektorzy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odwołali planowany na dzisiaj pochód otwierający juwenalia.

"W obliczu tak dramatycznych wydarzeń wraz z władzami Miasta i rektorami uczelni publicznych podjęliśmy decyzję o odwołaniu przemarszu juwenaliowego ulicą Piotrkowską zaplanowanego na dziś (8.05)” – poinformował w komunikacie prof. Krzysztof Jóźwik,rektor Politechniki Łódzkiej.

Z kolei władze Politechniki Bydgoskiej zachęcają, by w czwartek, w samo południe uczcić minutą ciszy pamięć zamordowanej pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. "W ten sposób wyrazimy także nasz sprzeciw wobec jakichkolwiek aktów agresji" - napisał prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej.

Symboliczną minutę ciszy zarządzono również w czwartek rano na Uniwersytecie Szczecińskim.

8 maja 2025 r. został ogłoszony dniem żałoby na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W związku z tym samym odwołano wszystkie imprezy i wydarzenia. Zgodnie z planem odbywają się tylko zajęcia.

